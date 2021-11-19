Представители МЧС принимают участие в учениях "Кобальт-2021" в Таджикистане

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители МЧС принимают участие в учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Кобальт-2021" в Таджикистане, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Учения проходят с 17 по 19 ноября. В них участвуют первый заместитель начальника управления реагирования на ЧС МЧС Алексей Легович и первый заместитель начальника РЦУРЧС МЧС Алексей Новицкий.

"Цель учений - формирование Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ, отработка согласованности его действий, а также планирование применения группировки сил и средств КСОР ОДКБ и оттачивание навыков по управлению силами специального назначения", - рассказали в ведомстве.

Представители МЧС проработали возможное применение подразделений ведомства в составе формирований сил специального назначения КСОР с учетом особенностей региона, изучили возможные задачи спасательных подразделений в соответствии с характерными для данного региона чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также вопросы проведения гуманитарных операций в дружественных странах с учетом текущей ситуации в Центральноазиатском регионе.-0-