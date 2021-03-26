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Общество
26 марта 2021, 17:13

Представители медобщественности и профсоюз обсудили вопросы страхования профрисков

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы страхования медиков от профессиональных рисков в формате круглого стола обсудили лидеры отраслевого профсоюза здравоохранения, Белорусской ассоциации врачей, руководители учреждений здравоохранения и представители страховых компаний, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Рабочая встреча состоялась в соответствии с решением коллегии Минздрава и стала первой в череде дискуссий широкого круга представителей медицинской общественности, посвященных теме страхования профессиональной ответственности отдельных категорий медработников.

Исходя из того, что медицинская деятельность сопряжена с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов, в феврале 2020 года на VIII Съезде ФПБ отраслевой профсоюз здравоохранения выступил с предложением ввести страхование профессиональной ответственности отдельных категорий медработников. Инициативу поддержал Минздрав, механизм страхования профессиональных рисков планируется закрепить на законодательном уровне.

На круглом столе, посвященном теме страхования медиков от профессиональных рисков, его участники договорились совместно проработать вопросы по таким направлениям, как непосредственное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, вопросы медиации и взаимодействие со страховыми компаниями, вопросы экспертной оценки профессиональной ошибки.

"В настоящее время медиация рассматривается как один из перспективных элементов формирования и налаживания взаимоотношений между врачами и пациентами, усиливающий защиту прав медработников при осуществлении ими профессиональной деятельности, - отметили в профсоюзе. - В частности, медиация в сфере медицинских услуг - распространенная и повседневная практика регулирования конфликтов и споров в странах Западной Европы, где досудебное урегулирование спора происходит в 80% случаев, возникающих при оказании медицинских услуг".

В заседании приняли участие председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, председатель Совета Белорусской ассоциации врачей, главный врач УЗ "1-я городская клиническая больница" Минска Дмитрий Шевцов и заместитель директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Ирина Малахова.-0-

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