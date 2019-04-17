Представители Минобороны и НАТО наметили пути взаимодействия по программе "Партнерство ради мира"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны Беларуси и структурными подразделениями НАТО по программе "Партнерство ради мира" (ПАРП). Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Визит делегации штаб-квартиры НАТО прошел 14-17 апреля в рамках участия Беларуси в программе альянса "Партнерство ради мира". Состоялось ежегодное совещание по вопросам участия Беларуси в процессе планирования и оценки программы. С белорусской стороны приняли участие представители Министерства обороны, Государственного секретариата Совета Безопасности, МИД и МЧС. В состав делегации НАТО вошли представители структурных подразделений альянса, а также атташе по вопросам обороны при посольствах Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, США и Чехии в Республике Беларусь.

"Состоялось обсуждение проекта оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Беларусью в рамках ПАРП. Уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны и структурными подразделениями альянса по ПАРП", - проинформировали в Минобороны.

Итоги совещания были подведены на встрече начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с главой делегации Полом Савере. Стороны также обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере, ключевые вопросы региональной безопасности.-0-

Фото Министерства обороны