Представители НЦЗПИ приняли участие в акции "Наши дети"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили Социально-педагогический центр Борисовского района.

"Мы приезжаем к воспитанникам центра несколько раз в год. В преддверии празднования Нового года стараемся подарить детям не только сладкие и иные подарки, но и костюмированное представление, от которого сегодня пришлось отказаться в связи с эпидемиологической обстановкой. Новогодние праздники - волшебное время! Хочется, чтобы исполнялись желания каждого!" - отметил директор НЦЗПИ Вадим Ипатов.-0-