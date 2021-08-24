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24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обменялись мнениями о передовых военно-технических разработках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ по итогам участия начальника штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова в мероприятиях проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2021"."Начальник Объединенного штаба ОДКБ принял участие в рабочих встречах с представителями оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, - проинформировали в пресс-службе. - Состоялся обмен мнениями о представленных на выставке передовых военно-технических разработках, в том числе о высоких защитных характеристиках отдельных образцов военной и специальной техники. Обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ".Во время посещения масштабного форума Анатолий Сидоров отметил: "Обеспечение военной безопасности государств - членов ОДКБ невозможно без плотного и конструктивного военно-технического сотрудничества между партнерами по организации. Международный военно-технический форум "Армия-2021" создает отличные условия для эффективной интеграции в данном направлении".-0-