Представители ООН и Красного Креста помогли беженцам на польско-белорусской границе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители УВКБ ООН в Беларуси и Белорусского Общества Красного Креста помогли беженцам на польско-белорусской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"На польско-белорусской границе продолжает находиться группа беженцев - 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети. В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность Управлению Верховного комиссара ООН в Беларуси и Белорусскому Обществу Красного Креста оставить на линии границы предметы первой необходимости, продуктовые наборы и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе. Во время передачи гуманитарной помощи афганцы открыто говорили, что они все истощены, находятся в подавленном состоянии, но надеются на рассмотрение польской стороной поданных через правозащитников прошений о предоставлении статуса беженцев в странах Евросоюза", - отметили в ГПК.

Несмотря на то, что беженцы находятся на территории Польши, а их документы в польских правозащитных организациях, официальные польские власти не принимают никаких мер для разрешения ситуации. Вместо этого польская пограничная стража установила забор из колючей проволоки, которая лишает физической возможности оказать любую помощь беженцам со стороны Польши.

"Представители польских силовиков, находящиеся на линии границы, по-прежнему не пускают к беженцам ни правозащитников, ни гуманитарные организации, ни журналистов. Подобного рода действия не только препятствуют получению достоверной информации для международных организаций и европейской общественности, но и способствуют сокрытию незаконных действий Польши в отношении людей, бегущих от войн и ищущих защиту в странах Евросоюза", - добавили в ведомстве.-0-

Фото ГПК