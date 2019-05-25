Представители посольства Украины в Беларуси победили в дипломатическом турнире по теннису

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый дипломатический турнир по теннису, который состоялся сегодня в Минске, выиграли в смешанном парном разряде представители посольства Украины в Беларуси Игорь Кизима и Дарья Андрейчук. Победу в парном мужском разряде одержали представители Посткома Союзного государства Александр Керножицкий и Министерства финансов Беларуси Алексей Афанасьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками соревнований стали более 30 человек, представлявших десять стран. Это руководители и сотрудники Министерства иностранных дел и других органов государственного управления Беларуси, а также дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в нашей стране.

Награды и призы победителям турнира вручили заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, председатель Белорусской теннисной ассоциации Сергей Тетерин, начальник "Дипсервиса" Александр Осмоловский.

Как отметил Евгений Шестаков, турнир, который начинался когда-то как локальная инициатива небольшой команды энтузиастов, стал традиционным, узнаваемым и ожидаемым праздником в спортивном календаре нашей страны. "Турнир с каждым годом становится все более популярными. Если в первых соревнованиях участвовали несколько сотрудников МИД и дипмиссий, то сейчас круг расширяется. Мы хотим, чтобы любой желающий непрофессионального уровня мог прийти и проявить свои умения на корте, - сказал он. - Многие играют на полупрофессиональном уровне, поэтому это всегда увлекательное, красивое зрелище".

Заместитель министра поблагодарил участников за спортивный дух и азарт, проявленные во время соревнований, и подчеркнул, что характерные для спорта взаимное уважение, толерантность и равенство возможностей важны и на международной арене. Евгений Шестаков выразил уверенность, что атмосфера согласия, взаимопонимания и дружеского соперничества, которая царила на кортах, внесет позитивный вклад в укрепление и дальнейшее развитие отношений между странами и народами.

С таким мнением солидарен и посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, который тоже участвовал в турнире, играя в паре с послом Румынии. "В течение года готовились к этому соревнованию. Очень важно, что такие турниры проводятся. Хорошо было бы организовать еще и зимний, раз в год - это мало", - считает посол.

Среди постоянных участников состязаний и начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Николай Овсянко. В прошлом году он вместе с дочерью одержал победу в смешанном парном разряде. А в этот раз Николай Овсянко выступал в парном разряде среди мужчин с начальником управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолием Глазом.

"Важно, чтобы люди не только за столом переговоров встречались, но и здесь, в дружеской игре, ведь спорт сплачивает", - отметил Николай Овсянко.

"В соревнованиях участвуют люди разных возрастов. Нет сольных категорий, только командная игра, - обратил внимание Анатолий Глаз. - Это еще больше объединяет коллектив, помогает нам в будущем договариваться за столом переговоров".

Организаторами турнира выступили Министерство иностранных дел Беларуси, Белорусская теннисная федерация и ГУ "Дипсервис".-0-