Представители СК Беларуси, России и Армении приняли участие в возложении венков к монументу Победы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители следственных комитетов Беларуси, России и Армении приняли участие в торжественном возложении венков к монументу Победы, такая информация содержится на официальном сайте ведомства.

Торжественное мероприятие приурочено к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси и Дню сотрудника органов предварительного следствия.

"В возложении приняли участие председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамян, а также иные представители ведомств названных стран", - говорится в сообщении.-0-

Фото Следственного комитета