Представители советов безопасности Беларуси и Узбекистана провели консультации

Во время встречи

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители аппаратов советов безопасности Беларуси и Узбекистана 12 апреля провели консультации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

"Состоялись консультации представителей аппаратов советов безопасности Беларуси и Узбекистана во главе с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Владимиром Арчаковым и заместителем секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.

Бобур Усманов

Основным содержанием повестки дня стали подведение итогов сотрудничества двух стран в различных сферах, оценка состояния международной и информационной безопасности, а также поиск и выработка перспективных направлений двустороннего взаимодействия в рамках противодействия актуальным угрозам национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны выразили обеспокоенность в связи с нарастанием вызовов и угроз в сфере международной безопасности. Кроме того, была подтверждена приверженность принципу всеобщей, равной и неделимой безопасности на основе взаимного доверия и уважения с учетом интересов друг друга.-0-

Узбекская делегация

Владимир Арчаков

"Президент-отель"

Фото Сергея Шелега