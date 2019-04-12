Представители стран СНГ 17 апреля присоединятся к акции "Неделя леса"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа представителей стран Содружества и сотрудников Исполнительного комитета СНГ 17 апреля примет участие в проводимой в Беларуси акции "Неделя леса". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В Жодинском лесничестве Смолевичского лесхоза Минской области на делянке площадью около 3 га будут высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев. Начиная с 2008 года, когда такая акция была проведена впервые, сотрудники Исполкома и представители стран СНГ посадили уже около 25 га леса", - рассказали в пресс-службе.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проводится в Беларуси с 13 по 20 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-