Представители стран СНГ примут участие в международном форуме сельской молодежи в Караганде

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум сельской молодежи на тему "Устойчивое развитие сельской местности в условиях современного мира" состоится 21-24 августа в Караганде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Цель мероприятия - создание международной площадки для обмена опытом в сферах модернизации и повышения имиджа сельской местности, а также объединение усилий, энергии, потенциала сельской молодежи для решения проблем молодых сельчан, реализация их интересов и инициатив. Для дальнейшего развития молодежного сотрудничества на пространстве СНГ на форум приглашены делегаты от стран Содружества.

Будут организованы дискуссионные площадки, посвященные роли сельской молодежи в развитии страны, интеллектуально-познавательный квест, различные семинары-тренинги и встречи по обмену опытом и тимбилдингу, концерт с участием звезд казахстанской эстрады, экскурсия по достопримечательностям Улытауского района, просмотр художественного фильма и вечер песен у костра. Делегаты стран СНГ смогут также принять участие в восхождении на гору Аулиетау для установки флага Года молодежи, объявленного в 2019 году в Казахстане, и открытии фестиваля этнокультурного наследия Jez Klik.-0-