Представители власти, старшее поколение и молодежь должны слушать и слышать друг друга - Воронюк

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители власти, люди старшего возраста и молодежь должны уметь слушать и слышать друг друга. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк по итогам рабочей поездки в Жлобин.

По мнению Дмитрия Воронюка, встречи с трудовым коллективом Жлобинского вагонного депо БЖД, учащимися и педагогами Жлобинского государственного металлургического колледжа прошли конструктивно. Откровенно обсудили политическую обстановку в стране, затронули острые вопросы местного уровня. "И с коллективом трудящихся, и с будущими металлургами пришли к единой позиции: нужно уважать друг друга, уметь слушать и слышать мнение каждого. Доносить свою позицию необходимо в диалоге с властью. Это более эффективно. Уличные митинги - несостоятельная тактика. Если мы действительно хотим что-то поменять в лучшую сторону, необходимо высказываться, предлагать, обсуждать сильные и слабые стороны, действовать, а не вносить хаос", - подчеркнул сенатор.

На встрече с коллективом Жлобинского вагонного депо говорили о местных болевых точках и ситуации по стране в целом. "Разговор получился. Обсудили влияние пандемии коронавируса на экономику. Затронули отношения с Россией, Украиной и странами Европейского союза. Не упустили и попытки внешнего вмешательства. Важно не принимать за чистую монету информационные вбросы, а анализировать все разумно. Решать вопросы не в толпе, а на встречах в трудовых коллективах, не допуская раскола общества", - сказал Дмитрий Воронюк.

Участников встречи волновало также здравоохранение: дефицит в районе узких специалистов. "Этот вопрос надо решать на уровне республики и выстраивать систему подготовки специалистов, в том числе в здравоохранении, так, чтобы удовлетворить кадровую потребность в крупных регионах и районах поменьше", - подчеркнул сенатор. Тема взята на карандаш. Вместе с тем в коллективе депо отметили, что всегда подходят к работе ответственно, с душой, строят планы на будущее.

Ребята из металлургического колледжа предложили обустроить возле учебного заведения несколько велопарковок. Дмитрий Воронюк пообещал при участии Жлобинского комитета БРСМ решить вопрос в ближайшее время.

Как отметил молодежный лидер, Жлобин - очень важный транспортный и промышленный узел, город со своей историей и традициями. "Знак качества во всех сферах позволяют удерживать трудолюбивые и отзывчивые люди. Впечатлила Доска почета, на которую занесены имена молодых работников. И это пример всем регионам, прямой и показательный ответ на вопрос, как исполнительная власть относится к молодым. Их видят и слышат, стараются создавать им все условия для развития", - сказал Дмитрий Воронюк.

"Нас всех объединяет любовь к Беларуси. И если мы хотим строить красивую и независимую страну, то наше дело не отсиживаться где-то, или, как здорово сказала молодежь, активничать ради хайповой картинки. Чтобы что-то менять, надо действовать, выстраивать конструктивные диалоги. Если каждый будет воспитывать в себе инициативного гражданина, тогда у нашей республики перспективное будущее", - резюмировал Дмитрий Воронюк.-0-

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