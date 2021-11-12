Представители вооруженных сил Беларуси и России обсудили развитие объединенной системы связи

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению российской стороны начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Олег Мищенко принял участие в сборе руководящего состава войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подытожили выполнение совместных задач по связи и определили направления развития объединенной системы связи Союзного государства.-0-