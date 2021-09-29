Представители ВС Беларуси примут участие в конференции по Кодексу поведения ОБСЕ в Стокгольме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Вооруженных Сил Беларуси 30 сентября и 1 октября в Стокгольме примут участие в конференции по Кодексу поведения ОБСЕ, затрагивающему сферу военно-политических аспектов безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Участники мероприятия обменяются опытом реализации закрепленных в Кодексе поведения принципов и обязательств в области европейской безопасности и контроля над вооружениями, а также в сфере демократического контроля над вооруженными силами.
Кодекс поведения, принятый в 1994 году, является одним из основных документов ОБСЕ, определяющим принципы деятельности и обязательства государств-участников в военно-политической сфере.
В соответствии с документом каждое государство-участник обязуется закрепить в своем национальном законодательстве обязательства по Кодексу поведения. Основное место в надлежащей реализации положений Кодекса поведения занимает ежегодный обмен информацией между государствами - участниками ОБСЕ, осуществляемый в форме представления ответов на соответствующий вопросник.
Министерство обороны ежегодно готовит для направления в Секретариат ОБСЕ информацию, касающуюся применения положений Кодекса поведения в Вооруженных Силах Беларуси.-0-