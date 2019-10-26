Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019", сообщается на странице конкурса в Twitter.

Победительницей конкурса стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Второе место и титул "Мисс Воздух" завоевала американка Эмани Дэвис. Третье место и титул "Мисс Вода" - у представительницы Чехии Клары Ваврушковой. Белорусская красавица удостоена титула "Мисс Огонь".

Финал XIX Международного конкурса красоты состоялся в столице Филиппин - Маниле. За корону боролись девушки из 85 стран. Конкурс "Мисс Земля" проходит под эгидой ООН и направлен на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.-0-