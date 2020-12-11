Представительница Университета гражданской защиты МЧС стала лауреатом конкурса научных работ студентов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом республиканского конкурса научных работ студентов признана выпускница магистратуры Университета гражданской защиты МЧС, а ныне методист отдела мониторинга и аттестации учебно-методического центра Анастасия Соколова. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета МЧС Андрей Садовский.

"На конкурсе Анастасия Соколова представила работу по теме "Разработка рекомендаций по организации работы комиссии по чрезвычайным ситуациям при радиационных авариях и инцидентах". Ее научным руководителем является начальник кафедры университета МЧС Максим Тихонов", - рассказал Андрей Садовский.

В этом году на конкурс поступила 31 научная работа из Университета гражданской защиты МЧС, Института пограничной службы, Полоцкого государственного университета, Белорусско-Российского университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, а также Могилевского государственного университета продовольствия.

Цель конкурса - создание организационных и экономических условий для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала Беларуси, активизация научной работы студентов, являющейся одним из эффективных средств повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов.

Организатором проекта является Министерство образования.-0-