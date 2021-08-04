Представительницы БСЖ почтили память погибшего у белорусско-литовской границы человека

4 августа, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием прошел на месте гибели мужчины недалеко от белорусско-литовской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

Память погибшего почтили представительницы районной организации Белорусского союза женщин. Они возложили к месту гибели цветы и зажгли лампадки. "Не можем оставаться равнодушными к такой ситуации. Восприняли ее с болью", - сказала представитель женской организации Людмила Неделько. Она отметила, что участие в акции приняли женщины разных профессий - учителя, медики, представители сферы культуры. Все они осуждают политику страны-соседки по отношению к беженцам.

Людмила Неделько

"Мы прежде всего женщины, матери. Мы понимаем, насколько тяжело будет близким узнать о гибели родного человека, который собирался жить дальше, строил какие-то планы", - поделилась эмоциями председатель Вороновской районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. Она подчеркнула, что такие события повторяться не должны.

Как сообщалось, информация о неизвестном поступила на пограничную заставу "Бенякони" в Вороновском районе 3 августа около 22.00. Местный житель рассказал, что человек движется в районе населенного пункта Еткишки в сторону населенного пункта Вороновка.

На место выехали пограничники. Около 23.00 в 150 м от дороги в поле они обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто он такой и что здесь делает, внятных ответов не давал. Мужчина сильно кашлял и задыхался, состояние его ухудшалось. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-

Фото Леонида Щеглова