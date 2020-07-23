Представительство МОМ передало белорусской таможне около 25 тыс. средств индивидуальной защиты

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси при поддержке Европейского союза передало Государственному таможенному комитету около 25 тыс. средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Среди переданных средств защиты - почти 15 тыс. масок, 9,5 тыс. перчаток и 10 бесконтактных термометров. Заместитель председателя ГТК Николай Свирид выразил благодарность руководству и сотрудникам представительства МОМ в Беларуси. По его словам, средства индивидуальной защиты будут переданы в пункты пропуска на таможенной границе.

Средства индивидуальной защиты закуплены по проектам Европейского союза, реализуемым МОМ в области управления границами. "Сегодня вопросы здравоохранения и управления границами как никогда тесно стоят рядом. Мы рады, что можем помочь нашему многолетнему партнеру - Государственному таможенному комитету, укрепив меры защиты в пунктах пропуска", - сказала глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова.-0-