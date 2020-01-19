Предстоит изучить возможность декриминализации части уголовно-правовых составов - Чуприс

19 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси изучат возможность декриминализации части уголовно-правовых составов. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

По ее словам, возможность декриминализации уголовно-правовых составов изучит Генеральная прокуратура. "Если посмотреть на Уголовный кодекс, то, может быть, часть из них должна перейти в разряд административных проступков. Если такую возможность Генпрокуратура предусмотрит, это будет неплохо", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента не исключила, что после корректировки КоАП и ПИКоАП, работа в этом направлении будет продолжена, в том числе в отношение Уголовного кодекса.

Финальная редакция проектов кодексов должна появиться к 1 июня. Предполагается, что в КоАП будет введена отдельная глава, которая будет касаться его предупредительная функции. Речь идет о включении мер административно-правового принуждения профилактического характера, не связанных с административной ответственностью. Так, планируется, что за правонарушения, которые не представляют большого общественного вреда, с человеком либо проведут профилактическую беседу, либо объявят ему устное замечания или вынесут устное предупреждение. За некоторые правонарушения административную ответственность планируется предусмотреть в том случае, если они совершены повторно.

Таким образом у правоприменителей будет больше вариативности при принятии решения, привлекать человека к административной ответственности или нет. Они смогут исходить из конкретной ситуации, опираясь на характеристику личности, на то, как человек осознал свое правонарушение, пояснила Ольга Чуприс.

Распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Комиссия продолжает изучать мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования. Так, Национальный центр правовой информации, Палата представителей собирают пожелания и предложения людей до 24 января.

Белорусы направили уже около 1,5 тыс предложений по совершенствованию административной ответственности Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс отметила, что в работу над корректировкой КоАП и ПиКоАП вовлечены широкие слои населения.

Как сообщалось, 16 декабря 2019 года Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Глава государства тогда подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.-0-