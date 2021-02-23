Предстоящая миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС - Госатомнадзор

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты Белорусской АЭС. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Александр Докучаев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"В соответствии с международными рекомендациями, одним из важных мероприятий по развитию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности для стран, впервые развивающих свои ядерно-энергетические программы, является приглашение в страну различных консультативных миссий МАГАТЭ. В частности, миссии IPPAS - это миссия по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии. В настоящее время ведется подготовка к проведению указанной миссии в 2021 году", - сказал Александр Докучаев и уточнил, что планируется ее принять в середине лета.

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа из представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления и государственных организаций.

Проведена первоначальная встреча всех заинтересованных с белорусской стороны с МАГАТЭ, национальный семинар по вопросам организации и проведения IPPAS-миссий и предмиссия IPPAS. По словам представителя Госатомнадзора, с учетом эпидситуации все мероприятия прошли в формате видеоконференций.

"В результате совместно с МАГАТЭ было определено, что миссия IPPAS рассмотрит четыре тематических модуля. В их числе - оценка национального режима обеспечения физической безопасности ядерного материала и установок, оценка системы физической защиты конкретной ядерной установки (Белорусская АЭС) и ядерного материала при транспортировке, а также информационной и компьютерной безопасности", - отметил Александр Докучаев.

Руководителем миссии IPPAS в Беларуси определен член технического персонала национальной лаборатории Министерства энергетики США Джозеф Сандовал.-0-