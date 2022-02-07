Предупредить об опасности. При экстремальной погоде МЧС оповещает через СМС 250 абонентов в секунду

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Гайшун рассказал во время заседания круглого стола в БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов?", какие действия предпринимаются для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при экстремальной погоде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Неблагоприятные явления и стихийные бедствия зачастую приводят к печальным последствиям: разрушениям, крупному ущербу, человеческим жертвам. Наше ведомство в первых рядах ликвидирует последствия, оказывает помощь людям. Это распил упавших деревьев, эвакуация с подтопленных территорий, откачка воды, помощь в восстановлении электроснабжения, буксировка застрявших транспортных средств, обогрев населения в условиях холодов", - отметил Игорь Гайшун.

Вследствие воздействия неблагоприятных и опасных явлений - сильного ветра и гроз - в 2021 году зафиксировано 633 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 125 легковых автомобилей, кровли 67 хозяйственных зданий, 93 жилых домов, четырех хозпостроек, четырех производственных зданий, 11 объектов сельхозбыта. Нарушалось также электроснабжение населенных пунктов. Кроме того, были подтоплены два частных подворья и 22 участка дорог. В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка движения шести пассажирских поездов. При прохождении грозового фронта погиб один человек, спасен - один, травмировано - семь.

По словам начальника главного управления, МЧС в пределах своих компетенций обеспечивает оперативную ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в целях их предупреждения инициирует принятие необходимых управленческих решений для влияния на складывающуюся обстановку.

"В тесном взаимодействии с синоптиками работает Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС. Размещается прогнозная информация на сайте, в Telegram-канале и других соцсетях ведомства, а также в мобильном приложении "МЧС Беларуси: помощь рядом". В случае значительного ухудшения метеорологических условий на территории страны задействуется массовая рассылка, есть возможность использования бегущей строки на телевидении. Так, в среднем в секунду оповещается посредством СМС-рассылки около 250 абонентов потенциально опасных районов", - рассказал руководитель.-0-