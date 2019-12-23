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23 декабря 2019, 12:32

Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижним пределом санкций по большой группе административных правонарушений может быть предупреждение вместо привлечения к ответственности. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы, - считает Валентин Сукало. - И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий".

Верховный суд был одним из инициаторов сокращения составов правонарушений и смягчения административной ответственности. Анализ статистики показал, что в стране к ответственности привлекается достаточно большое число граждан. "Только в судебном порядке привлекались 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%. Такое невысокое качество протоколов объясняется, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на их составление. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, и отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности", - пояснил председатель Верховного суда.

По его словам, в новом КоАП может быть значительно сокращено число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, и смягчены санкции по отдельным видам правонарушений. "Возможно, некоторые правонарушения будут разделены по степени тяжести наступивших последствий, общественной опасности", - отметил председатель Верховного суда.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это "не отражалось на биографии людей".

Как сообщалось, 16 декабря Президент провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Александр Лукашенко подчеркнул, что главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков. Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание глава государства.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.-0-

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