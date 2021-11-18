Предварительные данные об эффективности вакцины против рака "Еленаген" представят в декабре

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные результаты белорусско-американского проекта по изучению эффективности ДНК-вакцины "Еленаген" представят в декабре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Некоторые результаты этого исследования обсудили на рабочем совещании в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологи имени Н.Н.Александрова. В совещании приняли участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, директор центра Сергей Поляков, заместитель директора по научной работе Сергей Красный.

"Специалисты обсудили выполнение и предварительные результаты белорусско-американского научного проекта по изучению эффективности противоопухолевой вакцины "Еленаген". Как рассказали специалисты, наибольшая эффективность получена при химиорезистентном раке яичников и триплет-негативном раке молочной железы. Начато исследование при гормонорезистентном метастатическом раке простаты. Предварительные результаты проекта будут представлены в декабре", - отметили в пресс-службе.

Министру также доложили о реализации программы разделения рисков при назначении таргетных лекарственных средств.-0-