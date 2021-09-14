Предварительные результаты показывают хорошую переносимость вакцины от рака "Еленаген"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный рассказал об актуальных разработках учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"В РНПЦ выполняются около 50 научных проектов по разным направлениям. Разрабатываются программы скрининга злокачественных опухолей вместе со Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством по изучению рака. Проект посвящен скринингу рака легкого у курильщиков. Признаться, проект весьма успешен. Сейчас идет третий год его реализации из пяти, и, если проект подтвердит свою эффективность, он будет распространен по Беларуси", - констатировал Сергей Красный.

Продолжается работа над скрининговыми программами, которые были созданы в прошлые годы. "Программы ранней диагностики способствовали выявлению большого количества пациентов с небольшими опухолями, которые не требуют тяжелого хирургического, комплексного лечения с химиотерапией. Эти патологии могут быть вылечены инвазивными методами", - сказал замдиректора.

Еще одно направление деятельности центра - разработка методов лечения для пациентов, у которых онкология выявляется на позднем этапе. "Благодаря развитию техники, появились возможности лечить пациентов, которым мы в этом ранее отказывали, ведь для них такие вмешательства были бы просто непереносимы. В таких случаях используется комплексное лечение, когда уменьшаются размеры опухолей до такой степени, что при операции удается сохранить нормально функционирующий орган", - пояснил Сергей Красный.

Он также отметил, что в РНПЦ есть молекулярно-генетические исследования. "Сейчас реализуются около 20 проектов. Среди них - прогнозирование течения злокачественной опухоли, проект по индивидуализации лечения, исследование по определению вероятности наследственного развития рака. Достигнуты серьезные результаты", - обратил внимание замдиректора РНПЦ.

"Хотел бы рассказать еще про разработку ДНК-вакцины против рака "Еленаген". В настоящий момент в проект включены 88 пациентов. Предварительные результаты показывают хорошую переносимость вакцины и практически отсутствие дополнительных побочных эффектов. Продолжительность безрецидивного периода у этих пациентов значительно выше, чем при стандартной химиотерапии. При работе на трижды негативном раке молочной железы, который быстро приводит к смерти и малочувствителен к лечению, получен уникальный результат. У трех пациентов отмечена полная регрессия и исчезновение всех опухолевых очагов. Такую высокую эффективность дает сочетание химиотерапии и вакцины "Еленаген". Благодаря высокому предварительному эффекту, Минздрав решил расширить исследование этой вакцины", - заключил Сергей Красный.-0-