Преемственность – в "Семейном альбоме"

14 ноября в галерее "АртХаос" открылась выставка живописи династии Маслениковых "Семейный альбом".

Основатель династии, Павел Васильевич Маслеников, внес огромный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства. Его творческая деятельность повлияла на развитие жанра пейзажа, а общественная позиция помогла становлению Белорусской государственной академии искусств и развитию отечественного искусствоведения. Он – народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии страны. Его имя в 1997 году было присвоено Могилевскому областному художественному музею.

Павел Васильевич Маслеников - основатель династии

Пейзажная живопись династии Маслениковых

Любовь к природе и пейзажу Павел Васильевич передал сыну Владимиру, который с детства ездил с отцом на этюды. Подобные "практики" вырастили второго художника в семье. Владимир Павлович работает как в жанре пейзажа, так и портрета, и его полотна наполнены особой легкостью и прозрачностью, совершенно чудесным и ярким светом. Мастер занимается и педагогической деятельностью – он заведующий кафедрой живописи Белорусской государственной академии искусств.

Владимир Маслеников - заведующий кафедрой живописи Белорусской государственной академии искусств

А третий член династии – Павел Владимирович Маслеников. Уже в 5 лет он вместе с дедом и отцом ездил на этюды, учась у старших, познавая секреты семейного мастерства. Эта учеба оказала на него сильное влияние, определив стилистику его творчества. Повзрослев, Павел Маслеников начал поиск своего стиля через синтез экспрессивной этюдной манеры письма, характерной для его деда, и строгости композиции, проработки деталей, свойственных картинам отца. Благодаря чувственному колориту работы художника живы и буквально физически ощутимы.

Павел Маслеников-младший

Выставку живописи династии Маслениковых "Семейный альбом" открыла директор художественной галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко, которая призвала любителей искусства не пропустить столь значимое событие в культурной жизни страны.

– Это подлинный, живой белорусский пейзаж в искренней трактовке настоящих художников, – так охарактеризовала представленную экспозицию директор галереи.

Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич поблагодарил галерею "АртХаос" за активное участие в культурной жизни столицы, за то, что проекты этой площадки способствуют превращению Минска в единую территорию современного изобразительного искусства.

Александр Зинкевич подчеркнул, что неповторимость стиля каждого из Маслениковых отмечают многие специалисты.

Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич

– Каждый из них обладает своим неповторимым стилем и вносит в художественную трактовку природы свои эмоции и впечатления, – сказал Александр Зинкевич. – И еще один важный момент. Неважно, каким заниматься жанром, какие сюжеты использовать – в искусстве чрезвычайно важно делать это максимально эмоционально и честно перед самим собой. Вся семья, представители трех поколений, действительно влюблены в родную природу и через контакт с ней стараются выстраивать свое творчество. И это у них, как мало у кого еще, получается просто замечательно!

Заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств профессор Владимир Зинкевич нашел очень интересный образ к трактовке творчества художников, чьи картины представлены на выставке.

Заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств профессор Владимир Зинкевич

– Люди разучились смотреть вдаль, они смотрят либо сверху вниз, либо снизу вверх. Они потеряли место в природной среде и начали сравнивать себя друг с другом. Династия Маслениковых – это тот редкий случай, когда художники не сравнивают себя с другими мастерами живописи. Они нашли свой удивительно важный мир, который не только тешит их самолюбие, взращивает их профессиональные качества, но и позволяет заставить любоваться этим миром других людей. В искусстве это одно из самых важных завоеваний – показать себя, свое творчество, и чтобы это творчество полюбилось, – отметил художник.

Для династии Маслениковых нынешний год юбилейный – Павлу-младшему вот-вот исполнится 35, а его знаменитый дед, которого с нами нет уже много лет, родился 105 лет назад. Но границ возраста и давности в этой семье не существует. Об этом красноречиво свидетельствует и название открывшейся выставки – "Семейный альбом".

Павел Маслеников-младший

– В каждой семье есть свой семейный фотоальбом, в котором хранятся фотографии, запечатлевшие прекрасные воспоминания, светлые эмоции. Наша семья – не исключение. Единственное отличие, что кроме фотографий такими же яркими моментами жизни для нас являются картины. Ведь каждая картина имеет свою историю, свои воспоминания и собственные эмоции. И очень удивительно, когда в своей картине ты находишь те же чувства, которые волновали в свое время деда или отца. Это совершенно необъяснимое явление меня всегда удивляет, – отметил на открытии выставки Павел Масленников-младший.

Пропустить это событие в культурной жизни страны – просто сожалеть об упущенной возможности. Тем более, что картины можно не только посмотреть, но и приобрести понравившееся произведение!

Множество посетителей собралось в художественной галерее "АртХаос", расположенной в ТРЦ "Дана Молл", чтобы не пропустить это событие в культурной жизни страны

К слову, часть картин была раскуплена уже в день открытия.

Часть картин была раскуплена уже в день открытия

Вход в художественную галерею "АртХаос" свободный, а работает она для посетителей без выходных с 10.00 до 22.00. Адрес: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.