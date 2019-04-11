Преимущества ведения бизнеса в "Великом камне" презентовали в Москве

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Преимущества ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" презентовали сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало послов и руководителей торговых служб около 60 дипломатических миссий, аккредитованных в российской столице, а также представителей Ассоциации европейского бизнеса, Постоянного комитета Союзного государства, инновационного фонда "Сколково", российских и зарубежных деловых кругов.

"Презентация нацелена на то, чтобы посольства, которые аккредитованы в Москве, донесли информацию до бизнес-кругов своих государств о нашей площадке, которая предоставляет наиболее эффективные условия ведения бизнеса на всем евразийском пространстве, - сказал журналистам первый заместитель главы администрации "Великого камня" Игорь Лещенок. - Познакомить с теми условиями, которые созданы в парке, чтобы наладить выпуск продукции как для европейского, так и для евразийского рынка, с учетом того, что Беларусь граничит с двумя этими рынками".

Кроме того, во время презентации иностранные представители получили приглашения на первый международный форум "Открытый парк "Великий камень", который пройдет с 1 по 3 июля. "Мы хотим пригласить официальные и бизнес-круги всех государств посетить форум, чтобы они на месте ознакомились с условиями ведения бизнеса и увидели все своими глазами", - добавил Игорь Лещенок.

На презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что "Великий камень" - это открытый международный проект, ориентированный на производство и экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции. "Мы предлагаем вам посмотреть в будущее, в экономику пятого и шестого технологических укладов", - обратился к участникам презентации дипломат. Он напомнил, что белорусская экономика, не обладая богатыми запасами природных ресурсов, опирается на свое главное достояние - науку и человеческий капитал. "Сохраняя и совершенствуя наши традиционные компетенции в машиностроении, нефтехимии, сельском хозяйстве, Беларусь активно развивает такие перспективные отрасли, как информационно-коммуникационные технологии, электроника, фармацевтика, био- и нанотехнологии", - сказал Владимир Семашко.

В качестве примера он привел белорусский Парк высоких технологий, который за короткое время стал одним из крупнейших IT-кластеров в Европе с годовым экспортом почти $1,5 млрд и клиентурой в 67 странах мира.

Владимир Семашко рассказал о совершенно новом перспективном индустриальном проекте - "Белбиоград", где на льготных условиях, сопоставимых с условиями работы в "Великом камне" и Парке высоких технологий, Беларусь предлагает сотрудничество в развитии нанотехнологий и микроэлектроники.

На презентации ее участники были проинформированы о том, что резиденты "Великого камня" освобождаются от налога на прибыль на первые 10 лет, а в дальнейшем до 2062 года ставка этого налога снижена в два раза. Кроме того, до 2062 года резиденты полностью освобождаются от налога на недвижимость и налога на землю. Кроме того, освобождены от таможенных пошлин и НДС сырье, материалы и комплектующие, ввозимые на территорию парка для производства продукции, экспортируемой за пределы Евразийского экономического союза. -0-