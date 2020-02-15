Преимущественно без осадков и до +9°С ожидается в Беларуси 16 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по северо-западу в отдельных районах возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер юго-западный, днем местами по северной половине страны - с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от 2 градусов выше нуля до 7 градусов тепла, по западу - до 9 градусов со знаком плюс.-0-

Прогноз погоды на неделю