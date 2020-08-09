Прейгерман считает, что внешнеполитические приоритеты Беларуси коренным образом меняться не будут

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеполитические приоритеты Беларуси коренным образом меняться не будут - они соответствуют расположению страны на карте и сложились органически. Такое мнение высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман сегодня в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю и надеюсь, что коренным образом внешнеполитические приоритеты нашей страны меняться не будут. Они возникли не искусственно - они отражают те реалии, в которых находится страна. Внешняя политика, которая у нас проводилась, в первую очередь соответствует нашей карте", - считает Евгений Прейгерман.

По его словам, выборы проходят по не самому приятному сценарию. "Есть много эмоций, и они могут привести к последствиям. Но Беларусь как была, так и останется в Восточноевропейском регионе. Даже если предположить, что появится негативная реакция на белорусские выборы со стороны западных партнеров, снизятся темпы взаимодействия с ЕС или США, то все заинтересованы, чтобы этот процесс восстанавливался", - подчеркнул эксперт.

В целом, добавил он, сейчас в мире происходит трансформация системы международных отношений, на первое место в системе ценностей возвращается безопасность. "Это будет подталкивать всех наших партнеров к тому, чтобы искать возможности выстраивать максимально продуктивные отношения с Беларусью. Да, это не исключает ухудшений на этой эмоциональной волне, но они не должны сказаться фундаментально", - заключил он.-0-