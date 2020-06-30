Прекращено действие лицензии ООО "Готовые решения"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции прекратило действие лицензии ООО "Готовые решения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В этом году ООО дважды выносилось предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риелторской организации при оказании услуг. Нарушения были выявлены при рассмотрении обращений потребителей и выразились в несоблюдении правил ведения риелторской деятельности, однако нарушения до сих пор не устранены.

Действие лицензии прекращено с 29 июня.

Министерство юстиции также приняло решение приостановить с 30 июня по 30 августа действие лицензии, выданной ООО "Империя Недвижимости". Причина в том, что риелторская деятельность организации не соответствовала лицензионным требованиям и условиям.-0-