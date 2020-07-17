Премии в области науки планируют вручать в Союзном государстве

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Премии в области науки и техники планируют вручать в Союзном государстве раз в два года, сообщил во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Григория Рапоты, уже существуют премии в сфере литературы и искусства, ими награждают представителей двух стран на "Славянском базаре". "Сейчас разработали регламент новой премии - в области науки и техники. Ее будут вручать раз в два года 2 апреля в День единения народов Беларуси и России", - отметил госсекретарь СГ.

Он добавил, что Постоянный комитет Союзного государства занят поиском новых проектов. Сейчас реализуется 12 программ, этот список нужно как минимум поддерживать на том же уровне, но в идеале пополнять. "В настоящее время собираем предложения по различным направлениям. Это космическая сфера, проекты по развитию концепции умного города, программа по радиационной безопасности, есть задумки в развитии медицины. Могут быть поддержаны любые культурные мероприятия. Для нас культура - это серьезный элемент взаимодействия между нашими странами и народами", - сказал Григорий Рапота.

Сегодня на "Славянском базаре" проходит День Союзного государства. Уже состоялось несколько официальных мероприятий. В ближайшее время в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" пройдет пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси в стиле "маляванкі". Здесь же состоится круглый стол на тему "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России".

В 22.00 в Летнем амфитеатре стартует концерт "Союзное государство приглашает…". В программе вечера выступление оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина, выступления Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова, Алены Ланской, Ирины Братис и других. Во время концерта вручат специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-

Фото Александра Хитрова