Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена 15 декабря

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021" состоится 15 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия будет вручена в седьмой раз.

Престижную награду получат более 40 наиболее успешных белорусских предприятий, работающих на потребительском рынке нашей страны. В числе победителей премии – представители пищевой, деревообрабатывающей, легкой промышленности, производители медицинских товаров, металлоизделий, строительных материалов, компании, действующие в сфере торговли и оказания услуг.

В этом году организаторы премии оценивали работу компаний на белорусском рынке. "В непростые времена именно отечественный рынок и белорусский потребитель должны стать приоритетами для белорусских предприятий, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – И именно в продвижении отечественных товаров на белорусском рынке мы видим нашу главную задачу".

Работая на потребительском рынке, необходимо думать прежде всего о своей репутации среди покупателей. Сегодняшний потребитель избалован широким выбором качественной продукции, поэтому привлечь и удержать его – непростая задача. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех.

Одним из эффективных инструментов формирования положительного имиджа предприятий является участие в премии "Лидер потребительского рынка". Факт получения подобной награды, несомненно, повышает доверие к производителю у значительной части потребителей, поскольку люди склонны больше доверять независимой оценке, нежели рекламным сообщениям.

Оргкомитет премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг. Лауреаты определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Победители получают право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, символизирующие успех и благополучие, с нанесенной в центре ромба надписью синего цвета "ЛИДЕР". Использование в знаке народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего синонимом качественного продукта.

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели премии удостоены этой награды не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам: +375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

Генеральный информационный партнер – Радио МИР

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