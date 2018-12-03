Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в четвертый раз

Лауреатами премии "Лидер потребительского рынка" станут 50 лучших белорусских предприятий. Церемония вручения состоится 5 декабря в столичном "Президент-Отеле".

Белорусские предприятия, их товары и услуги получат дипломы "Лидер потребительского рынка", свидетельствующие о признании их достижений. Руководителей и собственников компаний отметят специальными дипломами "ЛИДЕР БИЗНЕСА" и "ЛИДЕР УПРАВЛЕНИЯ". Престижную награду получат компании, работающих в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др.

"Сегодня непросто работать в реальном секторе экономики, в условиях растущей конкуренции и рынка. Поэтому очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, - сказал председатель оргкомитета премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - В наше время уже недостаточно произвести качественный товар, нужно его еще и грамотно продать. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех".

Лауреаты премии получат право обозначать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Использование в знаке народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

В 2018 году премия будет вручена в четвертый раз. Ее лауреатами в разные годы стали более 80 предприятий, работающих в различных сферах деятельности. Среди них: СП ОАО "Спартак", ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ", ОДО "фирма АВС", ОАО "Бабушкина крынка", СООО "БЕЛСЫР", СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Молоко" (г.Витебск), ОАО "Здравушка-милк", СОАО "Коммунарка", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", волковысское ОАО "Беллакт", ОАО "Октябрьский завод СОМ", ООО "Баренцево", ОАО "Табаквинторг", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов", ООО "Мясокомбинат Славянский", ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", ОАО "Витебский мясокомбинат", ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ЗАО "Молодечномебель", ООО "ОкнаХом", ГУ "Санаторий "Юность", УП "Бумажная фабрика" Гознака, сеть дискаунтеров "Остров чистоты", ОАО "Гродненский мясокомбинат" и многие другие.

Оргкомитет премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Генеральный информационный партнер - радио "Мир".

Генеральный печатный партнер - типография "Акварель принт".

Информационные партнеры: "БелВнешРеклама", журнал "Генеральный директор", журнал "Директор".

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайтах mybest.by и lpr.by , а также по телефонам: +375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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