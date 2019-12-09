ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:58 Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой" Общество
08:57 Паучи VELO вышли на рынок Беларуси Технологии
08:56 В Беларуси появится первый в мире интернет-магазин, в котором можно купить товар по запаху Технологии
08:55 "Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг Общество
08:54 "Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни! Общество
08:53 Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз Общество
08:44 Утром в Минске из-за ДТП на четырех участках останавливался городской транспорт Регионы
08:29 В Минске стартует зимняя акция помощи бездомным Регионы
08:03 Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенная" В мире
08:00 Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта Общество
07:52 Фестиваль творчества детей-инвалидов даст старт акции "Наши дети" в Минской области Регионы
07:37 Областной благотворительный праздник соберет в Витебске 950 детей Регионы
07:20 В Новой Зеландии началось извержение вулкана В мире
07:10 Два человека найдены погибшими при пожарах в Витебской области Происшествия
01:17 В аэропорту Чикаго умер рэпер Juice WRLD В мире
00:33 Жертвами непогоды в Уганде стали 22 человека В мире
08.12.19
08.12.19 23:44 Сын Валерии госпитализирован после аварии под Санкт-Петербургом В мире
08.12.19 23:24 ФОТОФАКТ: Белорусские сборные U-16 стали чемпионами международного турнира по баскетболу Спорт
08.12.19 22:40 Белорусские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете на ЧЕ в Глазго Спорт
08.12.19 22:19 В Великобритании могут появиться новые типы виз В мире
08.12.19 21:27 Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ Политика
08.12.19 21:09 Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго Спорт
08.12.19 21:05 Футболисты "Ростова" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России Спорт
08.12.19 20:51 В Италии зажгли самую большую в мире елку Калейдоскоп
08.12.19 20:17 Белорус Егор Гринько завоевал серебряную медаль юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике Спорт
08.12.19 19:59 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче домашней серии чемпионата КХЛ Спорт
08.12.19 19:56 Волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо" в матче 8-го тура российской суперлиги Спорт
08.12.19 19:54 Работа над изменениями в Конституцию не должна проводиться в спешке - Мицкевич Политика
08.12.19 19:36 Количество жертв обрушения жилого дома в Найроби достигло семи В мире
08.12.19 19:08 Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде Спорт
Все новости
Все новости
Общество
09 декабря 2019, 08:53

Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз

Новости темы "Премия "Лидер потребительского рынка""
Эксперт: позитивный имидж предприятия - залог успешных продаж
Оргкомитет премии "Лидер потребительского рынка" поддержит локальных производителей

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка-2019" состоится 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия будет вручена в пятый раз.

"За пять лет своего существования премия "Лидер потребительского рынка" превратилась в эффективный инструмент продвижения отечественной продукции, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Мы предлагаем предприятиям хороший и нестандартный инструмент формирования положительного имиджа".

Работая на потребительском рынке, предприятия должны думать прежде всего о своей репутации среди покупателей. Сегодняшний потребитель избалован широким выбором качественной продукции, поэтому привлечь и удержать его – непростая задача. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех.

Обладатели премии "Лидер потребительского рынка-2019" получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "ЛИДЕР-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ. Впервые премия была вручена в 2015 году.

За пять лет ее лауреатами стали более 100 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск
Новости рубрики Общество
Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"
Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев на церемонии награждения победителей премии "Народная марка" "Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг
"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!
Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский международный клуб жен послов провел Рождественскую благотворительную ярмарку
Фото из архива Акция "Наши дети" стартует в Беларуси 9 декабря
Главное
Во время переговоров Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия
На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере
Работа над изменениями в Конституцию не должна проводиться в спешке - Мицкевич
Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"
Топ-новости
Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта
Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге
"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!
"Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг
Ковальчук: спорт - объединяющая сила для Беларуси и России
Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ
Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго
Беларусь и Россия серьезно сблизили позиции по нефти и газу - Орешкин
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский международный клуб жен послов провел Рождественскую благотворительную ярмарку
Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в СГ
Передовой опыт Беларуси в области акушерства полезен другим странам - исполнительный директор ЮНФПА
Белорусские батутисты выиграли еще два золота на ЧМ среди юниоров в Токио
Кочанова представила сотрудникам Администрации Президента нового руководителя
Автобусом и поездом: белорусы смогут покупать билеты на комбинированный маршрут на одном ресурсе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.