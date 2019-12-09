Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка-2019" состоится 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия будет вручена в пятый раз.

"За пять лет своего существования премия "Лидер потребительского рынка" превратилась в эффективный инструмент продвижения отечественной продукции, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Мы предлагаем предприятиям хороший и нестандартный инструмент формирования положительного имиджа".

Работая на потребительском рынке, предприятия должны думать прежде всего о своей репутации среди покупателей. Сегодняшний потребитель избалован широким выбором качественной продукции, поэтому привлечь и удержать его – непростая задача. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех.

Обладатели премии "Лидер потребительского рынка-2019" получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "ЛИДЕР-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ. Впервые премия была вручена в 2015 году.

За пять лет ее лауреатами стали более 100 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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