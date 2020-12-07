Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в шестой раз

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2020" состоится 9 декабря в столичном Президент-отеле. В этом году Премия будет вручена в шестой раз.

Белорусские предприятия, их товары и услуги получат дипломы "Лидер потребительского рынка – 2020", свидетельствующие о признании этих достижений. Престижную награду заслужат компании, работающие в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др. Руководителей и собственников отметят специальными дипломами "Лидер бизнеса" и "Лидер управления".

"Сегодня очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, – сказал председатель оргкомитета Премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Ситуация в экономике непростая. Но наши лидеры способны и в таких сложных рыночных условиях опережать своих конкурентов".

Премия "Лидер потребительского рынка" стала успешным инструментом продвижения товаров и услуг, т.к. она подсказывает потребителям правильный выбор.

Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка – 2020" получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "Лидер-2020". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ. Впервые Премия была вручена в 2015 году.

За шесть лет лауреатами Премии стали более 150 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели Премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг. Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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