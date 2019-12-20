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20 декабря 2019, 11:08

Премия "Лидер потребительского рынка": качество, проверенное временем

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Обладатели премии "Лидер потребительского рынка – 2019" осваивают новые направления и внедряют инновации

Многие обладатели премии "Лидер потребительского рынка" были удостоены ее не один раз, и это свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг. Такой вывод можно сделать, исходя из оценок экспертного совета премии, которая недавно была вручена в пятый раз.

Компания "АВС" становится обладателем премии уже 5 лет подряд и получает высшую награду – Гран-при, неизменно побеждая в таких номинациях, как: "Майонез", "Плодоовощная продукция", "Хрен", "Соки", "Нектары", "Варенье" и др. ОДО "Фирма АВС" - лидер отечественного рынка в сегменте соусов и майонезов. Все майонезы "АВС" приготовлены на основе полезного для здоровья натурального растительного масла и обладают великолепным вкусом и нежной приятной консистенцией. Не содержат ГМО и вредных для организма веществ. Доля рынка компании продолжает увеличиваться благодаря грамотной ценовой и ассортиментной политике.

Компания "АВС" изготавливает майонезы и соусы, хрен и горчицу, кетчуп и маринады, соки и нектары, фруктовые пюре, варенье и другие продукты. Более 170 наименований – производится компанией, которая заботится о своем имидже и здоровье покупателей.

На протяжении 25 лет продукцию "АВС" высоко ценят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Ее можно увидеть в магазинах Америки, Сингапура, Китая, Великобритании, Австралии, Вьетнама, Германии, Малайзии, Монголии и многих других стран.

На церемонии вручения премии "Лидер потребительского рынка – 2019" компания удостоилась Гран-при в номинации "Майонез и майонезные соусы", получило звание лауреата в номинациях "Соки и нектары", "Кетчуп", "Хрен", "Горчица", "Варенье", "Плодоовощная продукция", "Яйцо куриное", а директор ОДО "Фирма АВС" Александр Хотько награжден дипломом "Лидер управления".

Четырехкратный лауреат премии "Лидер потребительского рынка" – филиал "Боримак" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт", безусловно, знаком едва ли не каждому белорусу. Предприятие занимает на внутреннем рынке заслуженные 75%, став таким образом крупнейшим отечественным производителем макаронных изделий.

Сегодня по технической оснащенности "Боримак" не уступает лучшим российским, украинским и даже европейским производителям. Производство макаронных изделий осуществляется на линии Buhler (Швейцария) и на линии FAVA (Италия) с мощностью производства 7,2 тыс. тонн в год каждая, а также на линии Buhler (Швейцария) годовой мощностью 8,2 тыс. тонн. Общая производственная мощность филиала "Боримак" составляет 22,6 тыс. тонн продукции в год.

Высокая степень автоматизации и компьютеризации производственного процесса позволяет обеспечивать стабильное качество готового продукта за счет минимального вмешательства человека в производственный процесс, который постоянно совершенствуется.

Конечно, на предприятии понимают, как важно, чтобы внешний вид упаковки соответствовал высококлассному продукту, поэтому при поддержке дизайнерской студии и производителей упаковочных материалов создали потребительскую упаковку, которая отвечает всем современным требованиям. Яркая и красочная упаковка привлекает внимание покупателей, оправдывая ожидания качества продукта. И уже четыре года на упаковке борисовских макарон гордо красуется знак "Лидер", подсказывая покупателям верный выбор.

Торговая марка "Пастораль", принадлежащая предприятию, на церемонии вручения премии "Лидер потребительского рынка – 2019" в четвертый раз удостоилась звания лауреата в номинации "Макаронные изделия".

Открытием этого года стала торговая марка "Лесок" – лауреат премии "Лидер потребительского рынка" в номинациях "Пиломатериалы" и "Дачные домики".

"Лесок" – имеющая многолетний опыт работы компания, занятая в деревообрабатывающей области. Предприятие занимается производством и продажей пиломатериалов и столярных изделий: доски, блок-хауса, имитации бруса, доски пола, вагонки, фанеры и других товаров с доставкой в любую точку Минска и Беларуси.

Недавно "Лесок" запустил линию производства дачных домиков из мини-бруса. Это направление в строительстве сейчас набирает популярность, вытесняя каркасные постройки. Маленький домик дачник может самостоятельно собрать за пару дней. Собственное производство недалеко от Минска позволяет гарантировать высокое качество продукции и предлагать покупателям выгодные цены.

Напомним, что церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2019" состоялась 11 декабря в столичном "Президент-Отеле". Обладатели премии получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "Лидер-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ. Впервые премия была вручена в 2015 году.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам: +375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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