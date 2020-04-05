Премия "Продукт года" объявит победителей 29 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная церемония награждения победителей конкурса потребительских предпочтений "Продукт года" пройдет в Минске 29 апреля, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

В этом году 78 компаний и торговых марок уже принимают участие в конкурсе, но время подать заявку и протестировать бренд на мнениях покупателей и экспертов еще есть.

"В Беларуси конкурс проводится с 1998 года и ежегодно привлекает к участию порядка 100 ведущих компаний, - отмечает председатель оргкомитета конкурса Игорь Данилов. - Тренд этого года - поддержка эко-продукции и ее производителей. Несомненно, качественные и здоровые товары должны стать приоритетным направлением в развитии продовольственного рынка в стране. Поддержать в этом стремлении компании - наша главная задача. До объявления победителей остается меньше месяца, и у брендов еще есть возможность подать заявку".

В конкурсе представлены более 75 продовольственных номинаций, а также товары и услуги из других сегментов рынка - средства личной гигиены, хозяйственные товары, фармацевтика, бытовая техника, автомобили, ювелирные изделия и другое.-0-