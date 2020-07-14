Премьер-министры Беларуси и России обменялись цифровыми достижениями двух стран в налоговой сфере

Роман Головченко
14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись цифровыми достижениями двух стран в налоговой сфере. Об этом белорусский премьер-министр рассказал журналистам по итогам своего визита в российскую столицу, передает корреспондент БЕЛТА.
Помимо переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Роман Головченко сегодня в Москве посетил Федеральную налоговую службу и центральный офис Сбербанка России.
Роман Головченко во время посещения Федеральной налоговой службы России
Роман Головченко во время посещения офиса Сбербанка
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Фото Оксаны Манчук