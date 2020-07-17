Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили совместную космическую программу

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Минске одобрил первый глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Межгосударственную программу намечено реализовать в 2021-2025 годах. "Предусматривается три блока интеграции - организационный, инфраструктурный и производственный, - отметили в ЕЭК. - Для этого страны союза и ЕЭК в организационном блоке мероприятий объединят действующие и перспективные группировки спутников путем создания общего банка снимков, поступающих с национальных спутников. В результате значительно увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям необходимой информации. Соответственно возрастет конкурентоспособность спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке".

Инфраструктурный блок направлен на создание и модернизацию существующих станций приема увеличенного объема данных ДЗЗ, а также разработку специализированного программного обеспечения, позволяющего обрабатывать и анализировать полученную информацию. "Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств союза", - подчеркнули в ЕЭК.

Производственный блок предполагает расширение возможностей космической системы ДЗЗ государств-членов путем создания и включения в ее состав перспективных космических аппаратов ДЗЗ среднего и сверхвысокого пространственного разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий государств-членов. "Характеристики перспективных космических аппаратов совместного производства будут соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым параметрам превосходить их", - заявили в ЕЭК.

"Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса - высокоточный и оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. Межгоспрограмма позволит использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза, привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами, и в итоге получить значительно больший общий результат, доступный всем участникам проекта", - добавили в пресс-службе.-0-