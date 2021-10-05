5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгожданная премьера музыкального шоу талантов X-Factor состоится 9 октября на телеканале "Беларусь 1". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На протяжении нескольких месяцев в прайм-тайм выходного дня главного телеканала страны развернется масштабное творческое состязание, залогом успеха в котором наравне с вокальными данными послужат харизма, искренность и неподдельный энтузиазм конкурсантов со всех уголков Беларуси.

"9 октября в 20.45 Белтелерадиокомпания представит первый сезон всемирно известной франшизы. На этапе живых предварительных кастингов, которые с аншлагом проходили во всех крупных городах и областных центрах страны, покоряли сердца продюсеров тысячи смелых и ярких претендентов от мала до велика, но лишь несколько сотен счастливчиков получили приглашение стать главными героями премьерного проекта, выступить перед авторитетными наставниками, пройти испытание тренировочным лагерем и, наконец, попасть в одну из звездных команд. У каждого конкурсанта свой путь к музыкальной сцене, каждая история - невыдуманная и откровенная, полна взлетов и падений, радостей и разочарований", - рассказали в пресс-службе.

Талант-шоу "X-Factor в Беларуси" станет живой площадкой для цепляющих рассказов, вдохновляющих сюжетов и впечатляющих личных побед. Заявить о себе и своих вокальных данных на всю страну, побороть комплексы и страхи, познакомиться с видными представителями поп-индустрии и, наконец, ощутить поддержку и симпатию телезрителей - каждый претендент на звание "X-фактора" воспользуется своим шансом сполна, чтобы оставить заметный след в истории белорусского шоу-бизнеса.

В ожидании премьеры на официальной странице шоу в Instagram @xfactorbelarus можно поближе познакомиться с конкурсантами и творческой группой проекта, а на YouTube-канале XFactorBelarus - пересмотреть выпуски тематических видеодневников с массивом увлекательного материала, оставшегося за кадром. Делиться эксклюзивом в полюбившемся зрителям формате творческая группа шоу обещает в течение всего премьерного сезона в сети и эфире телеканала "Беларусь 1".

О крупнейшем музыкальном событии осени рассказывают информационные и новостные проекты медиахолдинга, корреспонденты Агентства теленовостей и программы "Добрай раніцы, Беларусь!", журналисты станций Белорусского радио.-0-