Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в больницы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в медучреждения, сообщили БЕЛТА в Минздраве в связи с поступающими на платформу "COVID-содействие" вопросами от медицинских работников по применению и наличию в стране этого лекарственного средства.

В Минздраве проинформировали, что проведена очередная закупка лекарственного средства "Актемра" (международное непатентованное наименование - тоцилизумаб) за средства республиканского бюджета, предусмотренные Минздраву. "Концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/20мл 23 ноября поступил в количестве 2 тыс. 8 упаковок на сумму более $1,3 млн. Лекарственное средство уже передано в организации здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Всего с начала пандемии (март-ноябрь) было закуплено 4 тыс. 744 флакона тоцилизумаба в дозировке 400 мг на сумму $3,3 млн. Из них за средства республиканского бюджета, предусмотренные Минздраву, - на сумму $2,45 млн. До конца этого года ожидается поставка еще 3 тыс. 356 упаковок лекарственного средства в дозировке 400 мг и 2 тыс. упаковок в дозировке 200 мг (около $3,71 млн).

Как пояснили в Минздраве, лекарственное средство показано пациентам с тяжелым течением COVID-19, у которых в ответ на внедрение вируса развивается так называемый синдром высвобождения цитокинов.

Кроме того, до конца ноября ожидаются поставки "Фраксипарина" - препарата из группы низкомолекулярных гепаринов. В ближайшее время также будет поставлен раствор для инъекций "Фрагмин" (2500 МЕ и 5000 МЕ).

Завершается процедура контроля качества еще одного лекарственного средства из группы низкомолекулярных гепаринов - "Эноксапарина-СК" (раствор для инъекций в дозах 2000, 4000, 6000 и 8000 анти-Ха МЕ). После этого препарат будет упакован специалистами РУП "Белмедпрепараты". Поставка в больницы (в объеме годовой потребности) будет в декабре.

В Минздраве добавили, что для экстренного обеспечения организаций здравоохранения создан резерв указанных лекарственных средств, применяемых для лечения пациентов с COVID-19.-0-