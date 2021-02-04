Преподаватели БГУ выступили с лекциями по археологии для школьников

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преподаватели БГУ выступили с лекциями по археологии для белорусских школьников. Инициатива реализована в средней школе №11 Слуцка во время "Недели истории" с целью профориентации школьников, повышения их интереса к истории, ознакомления с последними научными открытиями в этой области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками встречи стали заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Полина Курлович, аспирант исторического факультета БГУ Елизавета Киселева, а также старшеклассники. Ребят познакомили со спецификой деятельности археолога, детально рассказали о подготовке специалистов для этой отрасли в БГУ. Старшеклассники смогли задать вопросы о поступлении в вуз и обучении на историческом факультете университета", - рассказали в пресс-службе.

Тематические лекции историки БГУ планируют организовывать и в других белорусских школах.-0-

Фото БГУ