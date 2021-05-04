Пресечение трансграничной преступности - Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков сегодня побывал на Могилевской таможне, встретился с коллективом сотрудников, посетил ведомственный пункт таможенного оформления "Могилев-Белтаможсервис", ознакомился с организацией таможенного контроля и результатами участия в экспериментах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В ходе встречи заместитель госсекретаря поставил задачи на перспективу и определил приоритетные направления дальнейшей работы белорусской таможни - обеспечение экономической безопасности и пресечение трансграничной преступности.

Владимир Арчаков поблагодарил таможенников за службу. От имени Государственного секретариата Совета безопасности он поздравил сотрудников с днем образования Могилевской таможни, которая сегодня отмечает 28-летие, и вручил должностным лицам государственные награды.

От деятельности Могилевской таможни в республиканский бюджет в январе - марте поступило Br195 млн, что в четыре раза больше показателя за I квартал 2020 года. Кроме того, таможня заняла 3-е место в номинации "Правоохранительная деятельность". Могилевская таможня - активный участник экспериментов по удаленному выпуску товаров. С марта 2021 года она единственная в стране, где все пункты таможенного оформления представлены в центре электронного декларирования.-0-