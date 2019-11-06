Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Государственная политика энергоэффективности: результаты, актуальные задачи, перспективы", приуроченная к Международному дню энергосбережения, состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 ноября в 11.00.

Чтобы привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 11 ноября 2008 года Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня энергосбережения. В этот день в странах, поддерживающих данную инициативу, проходят различные мероприятия, главная задача которых - информирование населения о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования ВИЭ.

В Беларуси последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации осуществляет государственное управление в сфере энергосбережения и развития ВИЭ уже более 25 лет.

О результатах работы, актуальных задачах и перспективах во время пресс-конференции расскажут заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, начальник производственно-технического отдела Департамента Александр Даниленко, начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента Андрей Миненков, начальник Минского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Дмитрий Кулак.

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