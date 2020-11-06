Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения на тему "Беларусь - энергоэффективная страна" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 11 ноября в 11.00.

Участники расскажут о реализации политики энергосбережения в Беларуси, подведут предварительные итоги выполнения государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы и поделятся планами, нашедшими отражение в проекте госпрограммы на 2021-2025 годы.

Участие принимают:

Михаил Малашенко - заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности;

Александр Даниленко - начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта;

Инна Елисеева - начальник отдела анализа и прогнозирования развития энергосбережения Департамента по энергоэффективности Госстандарта;

Андрей Миненков - начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

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