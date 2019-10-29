Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет в БЕЛТА

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), пройдет в пресс-центре БЕЛТА 29 октября в 12.00.

XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) пройдет с 18 по 23 ноября 2019 года. На нем выступят артисты из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России, Украины. Площадками фестиваля станут Минск и Витебск. Афиша IFMC-2019 представлена разноформатными постановками. В рамках фестиваля состоятся интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы, выставки.

Основным же событием IFMC-2019 станет Белорусский конкурс современной хореографии. Для участия в нем приглашены хореографические коллективы, балетные труппы и артисты танцевальных проектов, творчество которых соотносится с понятием "современная хореография".

О подготовке и проведении фестиваля, а также его особенностях в нынешнем году расскажут во время пресс-конференции представители Министерства культуры Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, ГУ "Центр культуры "Витебск".

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