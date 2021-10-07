Пресс-конференция ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации пройдет в БЕЛТА 11 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Стандарты - для лучшего качества и устойчивого развития" состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 октября в 14.00. Ежегодно 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации. В нашей стране День стандартизации стал профессиональным праздником с 2000 года, подчеркнув стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества и вклад тысяч специалистов в ее развитие. В 2021 году мероприятия по всему миру пройдут под девизом "Стандарты для достижения Целей устойчивого развития". Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта проводят мероприятия различного формата, чтобы привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повысить качество и конкурентоспособность отечественной продукции, а также отразить роль стандартов в решении актуальных для общества вопросов. Участники пресс-конференции: Валентин Татарицкий - председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь; Оксана Гришкевич - начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь; Александр Скуратов - директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС). Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!