Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды пройдет в БЕЛТА 6 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 июня в 11.00.
Глава природоохранного ведомства расскажет, как в Беларуси решаются основные задачи в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-00-58, (029) 679-66-75, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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