Пресс-конференция министра связи и информатизации Константина Шульгана пройдет в БЕЛТА 2 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации" с участием министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана состоится в пресс-центре БЕЛТА 2 мая в 14.00.
Глава ведомства поделится планами по развитию информационно-коммуникационных технологий, электронного правительства, цифрового телевидения, сотовой подвижной электросвязи; расскажет о строительстве инфраструктуры электронного здравоохранения и образования, проектах, которые планируется реализовать в ближайшее время по программе развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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