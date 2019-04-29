Пресс-конференция министра связи и информатизации Константина Шульгана пройдет в БЕЛТА 2 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации" с участием министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана состоится в пресс-центре БЕЛТА 2 мая в 14.00.

Глава ведомства поделится планами по развитию информационно-коммуникационных технологий, электронного правительства, цифрового телевидения, сотовой подвижной электросвязи; расскажет о строительстве инфраструктуры электронного здравоохранения и образования, проектах, которые планируется реализовать в ближайшее время по программе развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года.

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