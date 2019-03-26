Пресс-конференция министра транспорта и коммуникаций Беларуси пройдет в БЕЛТА 28 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О развитии транспортной инфраструктуры Республики Беларусь" с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко состоится 28 марта в 14.30 в пресс-центре БЕЛТА.

Глава профильного ведомства проинформирует об итогах и перспективных направлениях развития транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала Беларуси, повышения качества и эффективности транспортных услуг, а также о реализации Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы, привлечении инвестиций и инноваций в транспортно-логистическую сферу.

В пресс-конференции также примут участие директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский и начальник отдела железнодорожного транспорта министерства Юрий Дубина.

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