Пресс-конференция о благоустройстве населенных пунктов пройдет в БЕЛТА 23 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Поддержание в надлежащем состоянии и благоустройство населенных пунктов" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 сентября в 11.00.

В Беларуси постоянно поддерживаются в надлежащем состоянии и благоустраиваются населенные пункты, сельскохозяйственные и историко-культурные объекты, озеленяются территории, собираются отходы и др. Об уже проделанной работе и планах по наведению порядка в Год малой родины расскажут участники пресс-конференции:

Ольга Верамей - начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства,

Владимир Лебедь - начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома,

Дмитрий Шунькин - заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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